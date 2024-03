Studenti di Limbiate in visita al consiglio regionale accolti dal presidente Romani

Lezione didattica in consiglio regionale per 96 studenti della scuola primaria dell’istituto comprensivo “via Pace” di Limbiate. Ad accoglierli in aula consiliare è stato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, insieme a Paola Romeo e Anna Maria Passaggio, componenti del Consiglio per le Pari Opportunità. Accompagnati da 11 docenti, i bambini hanno preso posto tra i banchi dei consiglieri regionali e hanno ascoltato dalle parole del presidente Romani come funziona l’assemblea legislativa.

Studenti di Limbiate in consiglio regionale, hanno cantato un brano dell’Antoniano

Prima di simulare una vera e propria seduta di consiglio, con tanto di votazione, i ragazzi hanno voluto intonare un brano del Piccolo Coro dell’Antoniano. “Auguro a questi ragazzi di coltivare sempre la loro curiosità – ha sottolineato Romani– questa visita rappresenta un’esperienza sul campo per comprendere le regole della vita democratica, i temi dei diritti e dei doveri e della rappresentanza politica. È un modo per avvicinare i giovani all’Istituzione, educandoli alla cittadinanza”. La mattinata si è conclusa con la visita al Belvedere Jannacci del 31esimo piano di Palazzo Pirelli.