Il sogno di molti adolescenti: comparire in un video musicale ma soprattutto capire come si progetta e si produce. Questo sogno è stato realizzato da alcuni studenti delle classi quinte dell’istituto Gandhi di Besana in Brianza. La società multimediale Milanese Borotalco ha chiesto alla scuola superiore di Besana di girare alcune scene del videoclip ufficiale di “Heaven”, il nuovo singolo dei Boomdabash insieme agli Eiffel 65, che per la prima volta segna una vera e propria svolta dance per il gruppo. Una band record d’ascolti che ha conquistato l’affetto del grande pubblico, dopo aver collezionato oltre 28 dischi di platino con successi clamorosi come “Karaoke”, “Tropicana” “Non ti dico no”, “Per un milione”, “Mambo salentino”, “Don’t worry”, “Portami con te” e “Mohicani”.

Studenti del Gandhi di Besana nel video di Boomdabash: a febbraio incontro con il regista

Mercoledì 7 dicembre la troupe dell’azienda multimediale milanese ha girato diverse scene nelle aule e nei corridoi dell’istituto di via Foscolo 1, dalle 14.30 alle 17, e dalle 17.30 alle 22 in una villa privata di Vergo Zoccorino. Alle riprese, a cui hanno assistito due docenti e la dirigente scolastica, hanno partecipato 32 studenti di diverse classi quinte del Gandhi. Il regista si è reso inoltre disponibile ad incontrare gli studenti per spiegare loro il progetto e la pre e post-produzione di un video, con finalità orientative nell’ambito del mondo cine-multimediale. L’incontro si svolgerà nell’aula magna del Gandhi nel prossimo febbraio. Il video è stato pubblicato su YouTube e diffuso sui social e sui canali televisivi, dopo un’anteprima resa pubblica durante il TG5 la sera del 13 dicembre.