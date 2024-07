Studente minorenne con un etto di ketamina in stazione e la padella per “cucinare” a casa

Uno studente italiano di 17 anni, incensurato, con un etto di ketamina addosso e bilancino e bustine per spacciarla, in stazione, e, a casa, altra sostanza analoga oltre che dell’ecstasy e una padella per “cucinare” la droga. Il minore è stato tratto in arresto gli agenti della Polizia di Stato di Monza e Brianza impegnati nel periodo estivo a servizi straordinari di prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio presso le stazioni ferroviarie della provincia di Monza e della Brianza e quelle limitrofe. Il ragazzo nascondeva la droga in un marsupio che ha cercato di nascondere alla vista degli agenti, durante un controllo documenti alla stazione di Mariano Comense.

Studente minorenne incensurato ha la ketamina: arrestato dalla Polizia di Stato di Monza e Brianza

Alla sola vista degli agenti il ragazzo avrebbe cominciato a tremare vistosamente. Un atteggiamento sospetto che ha indotto a proseguire con un controllo dei documenti. Alla domande se avesse con sé della sostanza stupefacente il ragazzo avrebbe risposto negativamente, svuotando le tasche, senza tuttavia mostrare il contenuto del marsupio legato in vita, tentando di nasconderlo sotto la maglietta. I poliziotti hanno insistito e al 17enne non è rimasto altro che dichiarare di possedere la ketamina, circa 103 grammi, oltre a un bilancio di precisione e alcune piccole buste per preparare le dosi. La ketamina è un anestetico dissociativo che ha effetti psichedelici, dando la sensazione di separare la mente dal corpo.

Da una successiva perquisizione nell’abitazione è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente dello stesso tipo oltre che pasticche di ecstasy e materiale per il confezionamento della sostanza. E poi una padella per preparare la sostanza stupefacente “ancora intrisa di polvere” e due bilancini di precisione. Il minore è stato tratto in arresto e associato presso il CPA di Milano – Beccaria in arresa dell’udienza di convalida.