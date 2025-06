«Continuano a spacciare sotto le nostre finestre: dove sono gli street tutor?». Se lo chiede chi abita a ridosso di piazza San Paolo, una delle zone calde del centro di Monza: tra i tanti che hanno storto il naso di fronte alla novità che nelle scorse settimane ha sollevato un polverone politico, c’è anche chi invoca il passaggio degli operatori specializzati “nella mediazione dei conflitti”, arruolati dall’amministrazione comunale per contrastare “comportamenti difformi al regolamento di polizia locale”.

Street tutor a Monza, dopo le polemiche c’è chi li invoca: l’appello dalla zona di piazza San Paolo

«Quando ci va bene dobbiamo sopportare spaccio, urla e schiamazzi. Quando ci va male – spiegano i residenti – le cose degenerano e scoppiano maxi risse. Se gli interventi di questi street tutor possono aiutarci a vivere meglio, ben vengano: li aspettiamo in piazza San Paolo, in via Pennati e in via Longhi».