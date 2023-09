Strade: venerdì chiude via Oslavia, attenzione tra Nova e Desio

Si preannuncia un altro venerdì difficile per il traffico tra Nova Milanese e Desio. Venerdì 22 settembre a partire dalle 8 viene chiusa al traffico via Oslavia che esattamente sette giorni fa era stata chiusa per il cedimento del manto stradale a causa di un cedimento della rete fognaria conseguente le abbondanti piogge cadute nella notte.

Strade: venerdì chiude via Oslavia fino alle 20, le vie interessate dai divieti

Una chiusura d’emergenza che aveva creato non pochi disagi e grandi code. L’ordinanza prevede la chiusura totale della via fino alle 20 o comunque fino al termine dei lavori; il divieto di accesso, quindi a tutte le categorie di veicoli diretti nel tratto sud di via Oslavia provenendo dalla via Caravaggio, eccetto i veicoli diretti all’area cimiteriale. Il divieto di accesso a tutte le categorie di veicoli diretti in via Oslavia provenendo dalla via Ambrosoli, eccetto i residenti e i veicoli diretti alle attività artigianali presenti fino al civico 74 della stessa via. Nel tratto interessato dal cantiere, durante l’esecuzione dei lavori, il limite massimo di velocità viene ridotto a trenta chilometri orari.

Strade: venerdì chiude via Oslavia, percorsi alternativi

Per chi da Nova o da sud deve raggiungere le scuole o il centro città può proseguire sulla via Ambrosoli fino alla via Caduti di Nassyria per poi dirigersi nuovamente verso corso Milano percorrendo via Adamello. In caso di maltempo, il cantiere di ripristino verrà rinviato alla prima giornata utile per eseguire i lavori.