Statale 36: soccorsi per fumo dal cofano, code a Capriano

Martedì mattina di passione sulla Statale 36 in direzione nord. Per i soccorsi a una automobilista che aveva chiesto aiuto dopo aver visto uscire fumo dal cofano della sua 500 si sono create code di oltre 3 chilometri all’altezza di Capriano.

Statale 36: sul posto i vigili del fuoco, non incendio ma ebollizione

Sul posto i vigili del fuoco di Seregno che hanno messo in sicurezza l’auto: non si trattava di un incendio nel vano motore, ma di ebollizione. Allertata anche la polizia stradale, una squadra Anas che ha ripulito la carreggiata dai liquidi persi dalla 500 e l’ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza che ha trasportato la giovane in codice verde all’ospedale di Desio in via cautelativa.

Le operazioni di messa in sicurezza e spostamento dell’auto e di pulizia della Valassina hanno avuto ripercussioni sul traffico.