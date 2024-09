Statale 36, polizia stradale, vigili del fuoco e 118 al lavoro per due sinistri gravi

La statale 36 Milano-Lecco è stata teatro di due incidenti seri nelle ultime ore. Sabato 7 settembre, alle 4.30 circa, per motivi al vaglio del personale della polizia stradale, intervenuto sul posto, all’altezza di Briosco, in direzione sud, una vettura di marca Audi, che trasportava il solo conducente, è finita nella fossetta a lato della carreggiata. L’allarme ha convogliato sul luogo del sinistro l’ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza, nonché i vigili del fuoco da Seregno e Carate, i primi con un carrofiamma ed i secondi con un’autopompa. Il ventisettenne alla guida è stato infine trasportato all’ospedale di Erba in codice giallo.

Statale 36: un centauro finisce al San Gerardo dopo un incidente a Nibionno

La moto incidentata

Venerdì 6 settembre, alle 19 circa, invece, nella vicina Provincia di Lecco, a Nibionno, un motociclista è caduto, pare dopo un urto con un altro veicolo. Le condizioni dell’uomo, 75 anni, sono subito apparse gravi ai soccorritori della Croce Rossa italiana di Cantù, accorsi con un’ambulanza, supportata da un’automedica. Lo sfortunato centauro è stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Secondo quel che è filtrato, potrebbe perdere un piede. La dinamica è sotto esame da parte della polizia stradale.