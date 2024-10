Statale 36: incidente a Seregno, due feriti e un altro tamponamento. Ma in due giorni il bollettino è lungo

Due feriti trasportati in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, ambulanze, automedica polizia stradale e squadre del Comando di Monza e Brianza venerdì sera sulla Statale 36 per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un furgone.

Incidente Statale 36 Seregno

Statale 36: incidente a Seregno, venerdì in carreggiata sud

È successo nel tratto di Seregno, verso Milano, intorno alle 21 e a causa di questo incidente altre due auto si sono tamponate poco dopo e qualche decina di metri più indietro, in questo caso senza conseguenze per le persone.

Sul posto per soccorrere i feriti del primo incidente e per il ripristino delle condizioni di sicurezza due autopompe da Seregno. Superstrada chiusa in direzione sud per permettere i soccorsi e code.

Incidente Statale 36 Seregno

Statale 36: giovedì tre incidenti tra Lissone e Capriano

Ma il bollettino degli incidenti degli ultimi due giorni sulla Valassina è lungo.

Giovedì 3 ottobre nel tardo pomeriggio tre gli eventi registrati in pochi chilometri di strada e tutti con importanti ripercussioni sul traffico locale: due i tamponamenti quasi contemporanei all’altezza di Lissone, uno in direzione nord e uno in carreggiata sud, mentre a Capriano in direzione nord un’auto ha saltato l’uscita e si è schiantata contro il muro. Svincolo chiuso temporaneamente e due mezzi dei vigili del fuoco per intervenire sulla situazione.

Grande lavoro della polizia stradale e delle squadre Anas per gestire i soccorsi e il traffico che inevitabilmente si è creato.