Statale 36: fiamme nel vano motore, paura per una famiglia

Attimi di paura per una famiglia in transito sulla Statale 36 in direzione Milano. All’altezza di Carate Brianza gli occupanti hanno notato il primo fumo anomalo dal vano motore della loro monovolume, a Seregno San Salvatore si sono viste le fiamme e la persona alla guida ha cercato di mettere l’auto al riparo dal traffico. La famiglia è riuscita a mettersi al sicuro e a dare l’allarme.

Statale 36 vigili del fuoco

Statale 36: fiamme nel vano motore, primo intervento dei vigili del fuoco di Seregno di passaggio

Provvidenziale il passaggio di una autopompa dei vigili del fuoco di Seregno, in rientro da un intervento a Besana in Brianza, per il primo intervento e le operazioni di messa in sicurezza. Un secondo mezzo ha permesso di intervenire sul fuoco che dal vano motore ha rischiato di allargarsi all’abitacolo.

Statale 36: fiamme nel vano motore, code fino a Verano Brianza

Per il tempo dei soccorsi ridotte a due le corsie di marcia, code si sono allungate fino a Verano Brianza.