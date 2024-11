Spazzatrice stradale di Gelsia Ambiente in fiamme a Cesano Maderno

Una spazzatrice stradale di Gelsia Ambiante è andata in fumo a Cesano Maderno, in via Venaria Reale, al Villaggio Snia, nella mattinata di venerdì 8 novembre. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il mezzo e sul posto, grazie al tempestivo allarme lanciato dal conducente del mezzo, sono rapidamente intervenute Squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza con una autopompa da Desio e un’autobotte da Lazzate che hanno estinto l’incendio utilizzando liquido schiumogeno.

Cesano: spazzatrice stradale in fiamme, tempestivo intervento dei vigili del fuoco

“Grazie alla prontezza dell’operatore, che ha immediatamente arrestato il mezzo in sicurezza e lasciato la cabina, non si sono registrati danni a persone, cose o strutture circostanti – dice l’azienda di igiene urbana di Desio in una nota – Gelsia Ambiente ha subito attivato le procedure di emergenza e allertato i Vigili del Fuoco, il cui tempestivo intervento ha consentito di contenere l’incendio senza conseguenze per l’area. Le cause dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento”.