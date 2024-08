Sp6, autovelox nel tunnel della tangenzialina dell’ospedale san Gerardo

Chi percorre la Sp6 Var, la tangenzialina dell’ospedale san Gerardo, farà meglio a prestare un po’ più di attenzione: con il piede pesante sull’acceleratore si rischiano multe salate e perfino la sospensione della patente per un lungo periodo. Lo rivela la Provincia di Monza e Brianza spiegando che da ieri, lunedì 5 agosto, è attivo in modalità sanzionatoria il nuovo autovelox lungo la strada che attraversa i territori di Lissone e di Monza. Più precisamente l’apparecchio è stato collocato all’interno del tunnel. La scelta di ricorrere all’autovelox è alle multe è stata giustificata dalla Provincia quale intervento preventivo dovuto all’elevato numero di infrazioni, con conseguente incidentalità significativa, registrate fin dall’apertura della tratta. Poche speranze per chi si chiede quali sono gli automobilisti controllati dall’autovelox, nel tentativo di capire quando è possibile correre un po’ di più: la Provincia ha scelto un sistema di controllo elettronico e automatico di rilevamento della velocità in entrambi i sensi di marcia.

Sp6, autovelox nel tunnel: limite fissato in 50 km/h

Gli agenti della Polizia provinciale hanno concluso proprio nei giorni scorsi le operazioni di taratura e verifica della funzionalità dell’intero apparato: ora sarà in funzione in caso di presidio delle pattuglie o, comunque, adeguatamente segnalato dal pannello variabile collocato nelle immediate vicinanze degli accessi alla galleria. Per chi supera il limite imposto dal Codice della Strada, fissato in 50 chilometri all’ora, insomma, non ci saranno ampi margini per farsi togliere la multa con un eventuale ricorso. La Provincia ricorda anche quali sono i rischi che si corrono oltrepassando il limite di velocità.

Sp6, autovelox nel tunnel: oltre i 10 km in più, multa di 173 euro e via tre punti

Se il superamento rientra nei 10 chilometri orari, sarà sufficiente pagare la sanzione di 42 euro (diventano 29,40 provvedendo entro cinque giorni dalla notifica del verbale). Se il superamento è di oltre 10 chilometri orari la multa diventa di 173 euro (ridotta a 121,10 euro con pagamento immediato) e si perdono 3 punto della patente.

Sp6, autovelox nel tunnel: oltre i 60 km in più, multa di 845 euro, via 10 punti e patente sospesa

Il problema maggiore è con il superamento di oltre 40 chilometri orari: la multa non prevede sconti ed è pari a 543 euro, con la perdita di 6 punti della patente, che verrà sospesa da 1 a 3 mesi. Chi invece proprio non sa andare piano e supera il limite di 60 chilometri orari pagherà 845 euro, perderà 10 punti della patente e subirà la sospensione da 6 a 12 mesi. Un po’ di pazienza in più nella galleria della tangenzialina, insomma, potrà evitare spiacevoli conseguenze.