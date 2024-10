Sovico, principio d’incendio in una cabina dell’Enel in via Verdi: arriva l’autopompa dei vigili del fuoco di Lissone

Vigili del fuoco in azione nel primo pomeriggio di sabato 26 ottobre a Sovico, per un principio di incendio, localizzato in una cabina condominiale dell’Enel in via Verdi. I segnalanti hanno evidenziato uno sviluppo di fumo e raccontato anche di uno scoppio.

Vigili del fuoco: il lavoro ostacolato da una vettura privata vicina alla cabina

Una fase dell’intervento

Sul posto è stata inviata un’autopompa dal distaccamento di Lissone, che ha operato non senza qualche difficoltà, a causa della presenza nei pressi della cabina di una vettura privata, che ne impediva l’apertura. Per rintracciare il suo proprietario, è stato quindi richiesto l’intervento di carabinieri e polizia locale. La strada nel frattempo è stata chiusa al traffico, con qualche disagio forse superiore al previsto, di cui ha fatto le spese un carro funebre: al suo interno vi era la bara di un deceduto, che stava lasciando l’abitazione per la celebrazione del funerale.

Vigili del fuoco: utilizzata anche una termocamera per capire l’entità dell’accaduto

La cabina da cui si è sviluppato il fumo

I vigili del fuoco hanno utilizzato anche una termocamera, per capire se effettivamente nella cabina fosse in corso o meno un incendio.