Sovico: il pranzo di Ferragosto ha fatto il botto

Chi resta in città a ferragosto, forse più di altre volte può soffrire di solitudine, soprattutto perché case e strade si svuotano e tanti amici e conoscenti sono via per un periodo di ferie. Pro Loco Sovico ha voluto promuovere un’occasione di ritrovo per tante persone che il 15 agosto hanno così apprezzato col sorriso un momento di festa e socializzazione.

Sovico: il pranzo di Ferragosto e gli anziani in compagnia

È stata infatti molto buona la partecipazione al pranzo di Ferragosto a “Drink& Pizza” al centro sportivo di Sovico dove le oltre sessanta persone presenti hanno gustato il cibo e ringraziato l’organizzazione di Pro Loco anche per la tombolata finale. Un’iniziata che ha riscosso successo e che ha centrato l’obiettivo di garantire alle persone di poter vivere il Ferragosto in compagnia in un luogo del paese animato dai volontari e da bei momenti di festa.