Pessimo scherzetto ad Halloween a Sovico: finestrini in frantumi a un’auto in sosta e interni vandalizzati. È questo lo scenario vissuto da una sovicese residente in via Matteotti che nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre ha subito grossi danni alla vettura posteggiata di fronte a casa. La donna, come lei stessa racconta, era uscita a cena con amiche per poi rincasare proprio a bordo della sua auto intorno alle 23.30. Una serata normale che fino a quel momento non aveva registrato problemi, tanto meno alla vettura. Sabato 1 novembre, al risveglio, la pessima sorpresa. Finestrini mandati in frantumi ed interni vandalizzati, all’interno non c’era niente da rubare e nulla è stato toccato. Documenti compresi.

Sovico, finestrino rotto e danni all’auto sotto casa: «Accanto al parco pubblico ho ritrovato di tutti, cartucce di petardi e rfiuti»

«È stato un duro colpo – spiega la donna – non volevo credere ai miei occhi. Ero rientrata a casa dopo una bella serata e non ho notato nulla di strano. Sabato mattina quando sono scesa per strada ho visto cosa era successo».

Difficile risalire ai colpevoli, nella zona non ci sono telecamere, ma aleggia un sospetto riconducibile ai festeggiamenti per la notte di Halloween. Poco distante dall’abitazione della sovicese, c’è il parco pubblico da dove venerdì notte provenivano scoppi di petardi e fuochi d’artificio. «Ho fatto un giro nella zona e accanto al parco pubblico ho ritrovato di tutto, cartucce di petardi e rifiuti – racconta ancora la residente – non è la prima volta che alcuni festeggiano Halloween in quel posto, non vorrei che la festa sia trascesa sino al punto di mettere nel mirino i beni di chi abita nei pressi. Restano l’amarezza e la rabbia, senza contare il denaro che dovrò sborsare per i danni».