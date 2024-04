Sovico: con Avis la donazione di sangue entra a scuola, contatto diretto e anche una simulazione

Avis Sovico “in cattedra” per promuovere l’importanza della donazione tra i bambini della scuola primaria. L’associazione volontari sangue è costantemente impegnata nella promozione del dono, del volontariato e della cittadinanza attiva tra le nuove generazioni. Il contatto diretto con gli studenti nell’ambito di incontri formativi promossi durante l’anno scolastico rappresenta uno dei canali privilegiati per diffondere i valori della solidarietà e della generosità.

Sovico: con Avis la donazione di sangue entra a scuola, volontari nelle quinte della primaria Don Milani

Un esempio si è tenuto giovedì 18 aprile alla scuola primaria “Don Milani” di Sovico dove Avis ha coinvolto le classi quinte. Insieme a loro, e per loro, i volontari hanno spiegato con semplici parole il significato della donazione del sangue e come diventare donatori.

Avis Sovico scuola primaria classi quinte

Non sono mancati giochi coinvolgenti che hanno riguardato anche i gruppi sanguigni, sino a una simulazione in classe di una donazione, grazie all’utilizzo di sacche dimostrative. L’interesse e l’attenzione riscossi in classe hanno raggiunto un livello molto alto, confermando l’apprezzamento da parte degli alunni per questo tipo di esperienza formativa.

Sovico: con Avis la donazione di sangue entra a scuola, «un’ora di corso, gli alunni sono sempre molto interessati»

Soddisfatta Avis. «Coi bambini delle classi quinte abbiamo tenuto un’ora di corso – spiegano i volontari sovicesi – durante questo periodo di tempo spieghiamo come diventare donatori e perchè farlo, chi può diventare donatore e come fare. Poi dedichiamo una piccola lezione sui gruppi sanguigni, con dei giochi per coinvolgere i bambini e infine teniamo la simulazione di una donazione. Abbiamo sacche dimostrative e quindi facciamo vedere ai bambini cosa avviene durante la donazione di sangue. Gli alunni sono sempre molto interessati a questa parte della simulazione, sempre contenti di questo momento in classe che per noi è molto importante».