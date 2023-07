Sovico: anziano senza vita in casa, l’allarme di un parente

Non rispondeva alle chiamate e un parente, preoccupato, ha quindi allertato il 118. I sanitari hanno trovato l’uomo privo di vita nella sua abitazione, a Sovico. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Monza.

Sovico: anziano senza vita in casa, sul posto anche i carabinieri

Sanitari e militari sono intervenuti intorno a mezzogiorno di giovedì 27 luglio, in un’abitazione di via Stoppani, per rispondere all’allarme di chi non riusciva a mettersi in contatto con un anziano di 82 anni. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l’uomo è stato trovato esanime a terra. C’erano tracce di sangue e questo farebbe pensare che l’uomo si sia ferito cadendo a terra, presumibilmente dopo aver accusato un malore.

Sovico: anziano senza vita in casa, morte naturale

Si è trattato di una morte naturale, non c’erano segni di effrazione in casa. Una fatalità, secondo gli inquirenti.

I funerali dell’anziano si sono celebrati lunedì 31 luglio nella chiesa parrocchiale Cristo Re di Sovico.