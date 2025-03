Sostenibilità ambientale: nuovi alberi a Monza resistenti ai cambiamenti climatici

Nuovi alberi in via Baradello, via Murri e via Po a Monza: sono i primi esemplari del progetto “Interventi di Sostenibilità Ambientale – 2024”, dal valore di 300mila euro di cui 100mila di contributi della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. L’obiettivo è incrementare il patrimonio arboreo della città e favorire la biodiversità. Messe a dimora piante di ippocastano rosso in via Baradello, di acero riccio in via Murri e di sofora del Giappone in via Po.

Sostenibilità ambientale: saranno 450 alberi di specie, i primi in via Baradello, Murri e Po

In tutto sono previsti circa 450 nuovi alberi, scelti fra specie resistenti ad intemperie e a periodi di siccità. In viale Stucchi completeranno i filari esistenti, quelli nuovi messi a dimora creeranno alberature dove non presenti.

Oltre a queste, le piantumazioni coinvolgeranno anche via Murri, via Salvadori, la rotatoria tra viale Stucchi e via Salvadori, viale Fermi, viale delle Industrie, via San Donato, via Monte Generoso, via Casentino, via Po, l’area verde di via Baradello, via Monte Bianco, via Valcava, via Monte Amiata, via Sempione e via San Gottardo.

«Questa iniziativa – afferma l’assessora all’arredo urbano parchi e giardini Irene Zappalà – rappresenta un passo concreto per rendere Monza una città più verde, migliorando la qualità dell’aria e contribuendo alla mitigazione degli effetti delle ondate di calore estive».