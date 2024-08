Se l’anno scorso le forti perturbazioni estive portarono danni milionari in tutta la zona, in questa estate per certi versi più tranquilla dal punto di vista meteorologico un caso in particolare ha rovinato le giornate di Solaro. Nel pomeriggio del 7 agosto un devastante fulmine ha colpito il terreno al centro sportivo di corso Berlinguer, procurando danni diffusi a tutta la struttura. Immediatamente è saltata la corrente in tutto il centro sportivo, dal palazzetto alla casa del custode, fino ai vari servizi diffusi. Anche se fortunatamente non si sono registrati problemi per le persone, si è trattato praticamente di un’esplosione con un picco di energia che ha travolto tutta la struttura.

Solaro: il centro sportivo alle prese con i danni procurati da un fulmine, il Comune ricorrerà all’assicurazione

Il comune proprietario del centro è stato immediatamente avvisato e già nella giornata successiva è intervenuto con l’azienda di gestione della rete elettrica per i principali ripristini. Numerosi però sono i danni procurati, a partire naturalmente dalle attrezzature elettroniche e dai macchinari. In particolare è saltato il nuovo tabellone segnapunti del palazzetto dello sport, che era stato installato da poco, ma anche tutta l’illuminazione pubblica di servizio, quindi i pali della luce interni, e poi si sono registrati danni anche al gabbiotto della corrente elettrica di corso Borromeo. Tra gli impianti danneggiati anche quello dell’irrigazione dei campi da calcio. Senza dimenticare tutte le pompe di calore ed i vari macchinari di servizio che erano collegati alle prese. L’amministrazione ora farà richiesta di risarcimento all’assicurazione, mentre si occuperà di ripristinare il più possibile per l’inizio della stagione sportiva.