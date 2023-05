Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale San Raffaele, torna a casa

Silvio Berlusconi è tornato a casa. Venerdì 19 maggio, il presidente onorario del Monza è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato dal 5 aprile a causa di una infezione polmonare.

Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale San Raffaele dopo 45 giorni di ricovero

Il ricovero si era reso necessario per la gravità dell’infezione nel quadro “di una condizione ematologica cronica”, avevano spiegato gli specialisti che lo hanno avuto in cura.

Quarantacinque giorni di ricovero per il leader di Forza Italia, con un primo periodo necessario in terapia intensiva. Nel periodo della permanenza in ospedale ha ricevuto gli auguri del mondo della politica e le visite quotidiane di familiari e amici. Al suo fianco la compagna Marta Fascina.

Nelle ultime settimane Berlusconi ha diffuso due video – vestito “in giacca e camicia” – trasmessi alla convention di Forza Italia e come invito al voto per le elezioni comunali.