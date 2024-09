Sicurezza: Limbiate, Cogliate, Bovisio e Varedo alleati per serate di settembre tranquille

Si parla di sicurezza, l’amministrazione comunale di Limbiate è in prima fila. La Giunta ha approvato il progetto l’accordo di collaborazione con i Comuni di Cogliate, Bovisio Masciago e Varedo per dare vita al progetto Smart. Servirà per garantire maggiori controlli in orario serale sul territorio cittadino durante tutto il mese di settembre. Limbiate capofila del progetto, com’è già accaduto anche in passato.

Progetto Smart, quattro polizie locali “alleate” per il pattugliamento del territorio

Il progetto Smart prevede la collaborazione fra i quattro Comuni per servizi di pattugliamento sul territorio, estendendo l’orario lavorativo feriale alla fascia serale e notturna, oltre all’orario lavorativo festivo. Tutto questo, malgrado la scarsità di agenti nei vari comandi, reso possibile attraverso una centrale operativa unificata. Questa sinergia permette non solo l’ottimizzazione delle risorse e la disponibilità continua di una pattuglia, ma anche la possibilità di condividere i mezzi. I vari comandi, negli anni, per sensibilità dei sindaci o grazie ai contributi della Regione, si sono infatti dotati di strumentazioni importanti. Ora possono essere condivise in modo più semplice dando una maggiore efficacia alla presenza degli agenti sulle strade del territorio.

Progetto Smart, possibile che sia riproposto anche nel periodo natalizio

Come è accaduto lo scorso anno, il progetto è destinato a esaurirsi con la fine del mese. Il Comune di Limbiate, però, ha particolarmente a cuore l’attività di pattugliamento del territorio. Lo scorso anno, per questo motivo, aveva promosso un secondo progetto molto simile nel mese di dicembre, per garantire più tranquillità ai cittadini e ai commercianti durante il periodo dello shopping prenatalizio. E, anche in quel caso, era stato subito seguito dai Comuni vicini. I risultati erano stati molto positivi, non erano mancati apprezzamenti da parte della collettività. C’è da scommettere che anche quest’anno il Comune sarà pronto a fare il bis chiedendo di nuovo il sostegno alla Regione Lombardia per garantire ancora un Natale sicuro.