L’annuncio dei controlli straordinari serali sulle strade di Monza attuati dalla Polizia locale e dalle forze dell’ordine nell’ambito del progetto Smart è una forma di prevenzione. Lo ha affermato lunedì in consiglio comunale l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia replicando alle perplessità di Marco Monguzzi di Fratelli d’Italia sull’opportunità di comunicare le date delle operazioni. La consapevolezza di avere più probabilità di essere fermati, secondo l’amministratore, potrebbe far passare a più di una persona la voglia di mettersi alla guida dopo aver bevuto troppo o aver assunto stupefacenti. I prossimi controlli rinforzati sono in programma venerdì 28 e sabato 29 novembre, tra le 20 e l’una di notte.

Sicurezza: i controlli del Progetto Smart, perplessità anche tra i cittadini per le modalità

La comunicazione delle date delle operazioni ha creato non poche perplessità in diversi cittadino che, segnalandolo anche al Cittadino, l’hanno considerata un “aiuto” per eventuali persone intenzionate a delinquere.