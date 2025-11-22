Monza Cronaca

Monza, debutto dell’operazione Smart: egregio il bilancio della serata

L'attività, coordinata dalla Polizia locale di Monza, ha consentito tra l'altro di intercettare a Seregno un veicolo di provenienza furtiva, restituito al proprietario
di
Monza 2025 operazione Smart
Polizie locali in campo per l’operazione Smart

Prima serata di attività venerdì 21 novembre per l’operazione Smart, coordinata dalla Polizia locale di Monza. Sono stati fermati e controllati 250 veicoli e conducenti, mentre 128 persone sono state sottoposte all’accertamento preliminare per la verifica del tasso alcolemico. Soltanto in tre casi il precursore ha evidenziato una positività. È stato quindi effettuato il test con l’etilometro. I tre conducenti sono risultati in stato di ebbrezza alcolica. Per tutti, deferimento in stato di libertà all’autorità giudiziaria e ritiro della patente. Il 98.8% dei conducenti era in normali condizioni psicofisiche.

Operazione Smart: donna in stato di ebbrezza denunciata a Monza

A Monza una conducente, dinnanzi ad una pattuglia, ha arrestato improvvisamente la marcia. Poi, ha innestato la retromarcia per effettuare una repentina inversione di marcia ed è andata a collidere con un palo semaforico. È risultata in stato di ebbrezza alcolica. Per questo, è stata deferita all’autorità giudiziaria. Essendo recidiva, la patente le è stata revocata.

Operazione Smart: intercettata a Seregno un’auto rubata

A Seregno, è stata intercettata una vettura di provenienza furtiva. Ne è scaturito un inseguimento. Il fuggiasco, pluripregiudicato, è stato fermato. Era in compagnia di un altro soggetto con numerosi precedenti di polizia. Il veicolo sarà restituito all’avente diritto. I due sono stati fermati per l’identificazione e deferiti all’autorità giudiziaria in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Operazione Smart: accertate 38 violazioni amministrative

Sul fronte delle violazioni amministrative, si segnala che sono state accertate soltanto 38 infrazioni: l’86.8% dei conducenti ha circolato in condizioni di piena regolarità. Sono stati applicati due fermi amministrativi e due sequestri.

L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags