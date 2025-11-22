Video Monza, via all’operazione Smart: protagoniste le Polizie locali di sette Comuni

Ha preso il via ieri sera, venerdì 21 novembre, la seconda edizione dell’operazione Smart, acronimo di Servizio di monitoraggio aree a rischio del territorio, il progetto promosso e finanziato da Regione Lombardia. Un’operazione di rete che vede per quattro sere la collaborazione dei comandi delle Polizie locali di Arcore, Biassono, Lissone, Seregno, Triuggio e Verano Brianza, coordinate dal comando di Monza. Il progetto è stato presentato nella sala giunta del Comune di Monza, alla presenza dei comandanti delle Polizie locali coinvolte, del sindaco Paolo Pilotto, dell’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia e dell’assessore arcorese Luca Travascio.