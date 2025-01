Si ribalta con la microcar a Giussano, soccorso un ragazzo di 16 anni

Incidente stradale con ribaltamento nella tarda di sabato 25 gennaio a Giussano, in via Dante, con un 16enne soccorso in codice rosso e poi trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti.

L’ambulanza della Croce bianca di Giussano sul posto

Il minore era alla guida di una microcar da 50cc di cilindrata quando ha evidentemente perso il controllo, nell’affrontare una rotatoria tra via Viganò e via Dante, e la piccola vettura è finita sottosopra sull’asfalto. Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dal mezzo prima dell’arrivo dei soccorsi.

La piccola auto ribaltata

Giussano, si ribalta con la microcar alla rotatoria: 16enne soccorso

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire di prestare le cure al ragazzo, sul posto un’ambulanza della Croce Brianza di Giussano inviata dal 118 oltre che una pattuglia dei carabinieri di Besana in Brianza per i rilievi. Presenti anche i vigili del fuoco permanenti di Seregno con una autopompa e i volontari, sempre di Seregno, con il carro fiamma.