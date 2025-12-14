Seveso, amministrative nel 2027, la sindaca Borroni potrebbe battere il record di longevità politica

Il primo mandato dell’Amministrazione della sindaca Alessia Borroni potrebbe durare anche fino all’autunno del 2027. E sarebbe praticamente un record, seppur non solo sevesino, visto che tutti i comuni andati ad elezioni nell’ottobre del 2021 vivono la stessa situazione. Piena epoca covid, città commissariata per circa tre mesi per via delle dimissioni presentate dal sindaco Luca Allievi, campagna elettorale lampo e si va a votare nella prima data disponibile. Si arriva giusti giusti per la tornata elettorale dell’autunno. Borroni viene eletta al ballottaggio il 18 ottobre e comincia il suo primo mandato da sindaca, in precedenza era stata assessore ai Lavori Pubblici, proprio sotto l’Amministrazione di Allievi.

Elezioni comunali possibili solo nell’autunno del 2027: per l’amministrazione Borroni vorrebbe dire 6 anni di governo

All’uscita del primo cittadino dai ranghi del centrodestra, aveva preferito rimanere con la Lega e con la coalizione formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viviamo Seveso. Nonostante il trambusto dovuto alle dimissioni di Allievi, che originariamente si era presentato quasi con le stesse forze, e nonostante il fatto che l’ex primo cittadino si fosse a sua volta ricandidato con una lista civica personale, Borroni riuscì comunque a convincere gli elettori sulla bontà del suo progetto, da sviluppare nei successivi cinque anni. Ora il tempo sta passando, e in una situazione normale la città sarebbe già in piena campagna elettorale. Ma… c’è un ma. Prima del termine non si può assolutamente andare al voto e il termine naturale dei cinque anni scadrebbe ad ottobre 2026, quindi la data tradizionale primaverile è stata scartata. Tutto già ufficiale, sia chiaro, con una circolare del ministero che ha informato i comuni.

Seveso: per Borroni possibile record di prima cittadina più longeva su un singolo mandato

Dunque si va necessariamente all’anno successivo, perché non può essere organizzata una tornata autunnale. Dunque si arriva a ridosso delle elezioni politiche, già programmate per settembre 2027, quando scadrà il mandato dell’attuale Parlamento. Non possono esserci due elezioni generali nel giro di tre mesi, quindi anche la primavera del 2027 è decisamente scartata. Dunque ad oggi, il momento più probabile per rinnovare il primo cittadino di Seveso ed il Consiglio comunale è inizio autunno, in concomitanza con le votazioni politiche. Se tutto dovesse essere confermato, per Borroni potrebbe materializzarsi il record di prima cittadina più longeva di Seveso su di un singolo mandato. E chissà quali altri primati potrebbe raggiungere qualora decidesse di ricandidarsi. Ma ora è un po’ presto per iniziare a fare campagna elettorale.