Serie blackout a Seveso: la colpa è dei i lavori per la fibra ottica

Non sono riusciti a spegnere la magia del Natale, almeno quello, ma certamente i blackout degli scorsi giorni a Seveso hanno procurato qualche disagio alla cittadinanza. Sono state segnalate ufficialmente ben cinque interruzioni di corrente elettrica, in particolare nelle zone centrali, e momenti di bassa tensione. In un’occasione in particolare ci sono state ripercussioni importanti che hanno impedito ad alcuni esercizi commerciali, purtroppo, di aprire al pubblico.

«Le cause di questi blackout sono da ricercarsi nei lavori attualmente in corso di posa della fibra ottica che stanno interessando più punti del territorio cittadino», confermano dal municipio. Non appena avuta notizia, la struttura comunale si è attivata per far accelerare gli interventi di ripristino limitando al minimo il disagio. L’amministrazione ha anche inviato alle ditte interessate dai lavori una formale diffida a informare tempestivamente il Comune e la polizia locale affinché si possa intervenire tempestivamente, avvisando il gestore, attivando gli uffici preposti e chi di dovere per riparare il guasto e, quindi, favorire un celere ritorno alla normalità.

Serie blackout a Seveso: disagi per commercianti e cittadini

«Purtroppo ciò evidentemente non è avvenuto creando disagi, come detto, ai negozianti che in un periodo dell’anno così importante per loro non hanno potuto lavorare regolarmente, ma anche ai tanti cittadini che, per ore, sono rimasti privi di riscaldamento e di acqua calda. Non appena siamo venuti a sapere di questi gravi disguidi ci siamo immediatamente attivati e l’energia elettrica è stata ripristinata, ma in situazioni del genere è cruciale la tempestività di informazione, che non c’è stata. Giudico imbarazzante e superficiale questo modus operandi da parte degli operatori della fibra ottica che, giova ricordarlo, stanno svolgendo un servizio rivolto ai cittadini», chiosa la sindaca Alessia Borroni.