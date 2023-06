Seregno, uomo denunciato dalla polizia locale dopo uno scompiglio all’ufficio anagrafe

È stato denunciato a piede libero dal corpo della polizia locale di Seregno, per interruzione di pubblico servizio, l’uomo di 54 anni, residente in città, che giovedì 1 giugno, dopo essere stato accompagnato la sera precedente all’ospedale di Desio dal personale comandato da Giovanni Dongiovanni, in esecuzione ad un’ordinanza di accertamento sanitario obbligatorio, seguita ad una sua incursione all’Esselunga di San Salvatore, dove aveva minacciato clienti e dipendenti, costringendo i carabinieri ad intervenire, si è recato nella sede municipale di via Umberto I e, per futili motivi, ha dato nuovamente in escandescenze ed ha creato scompiglio all’ufficio anagrafe.

Polizia locale: risolutivo il suo intervento

La polizia locale, la cui centrale operativa si trova a poche decine di metri di distanza, ha accompagnato il soggetto all’esterno della palazzina comunale. Qui lo stesso ha tuttavia continuato ad inveire contro il personale dell’ente, senza valide ragioni.