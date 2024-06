Seregno, tempo di una manutenzione per le campane del santuario dei Vignoli

Tempo di manutenzioni per le campane delle chiese seregnesi. Lunedì 1 luglio, saranno calate a terra e portate in officina, per un necessario intervento di restauro, quelle del santuario dei Vignoli. Il cronoprogramma prevede che i lavori vengano effettuati in luglio ed in agosto, in modo da consentire ai manufatti di tornare al proprio posto entro domenica 1 settembre, quando è contemplata una loro benedizione, e di accompagnare poi la novena in preparazione alla festa dei Vignoli, che è stata calendarizzata tra venerdì 6 settembre e domenica 8 settembre.

Santa Valeria: appena riposizionate le campane restaurate

Le campane di Santa Valeria al loro ritorno, dopo il restauro

L’intervento seguirà quello che ha appena interessato le campane del santuario di Santa Valeria, rimosse per una manutenzione in gennaio e ricollocate soltanto da alcune settimane. In questo caso, l’opera rientrava in un più ampio restauro del campanile, oggi cinto da un’impalcatura per permettere alle maestranze di muoversi in sicurezza.