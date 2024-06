Seregno, successo per il concorso letterario promosso dal comprensivo Moro

Oltre duecentocinquanta studenti delle scuole del ciclo dell’obbligo partecipanti, provenienti da tutto il territorio della Lombardia, per un totale di quarantasette lavori di poesia e diciotto di prosa, in parte elaborati da singoli ed in parte in gruppo. Sono i numeri che fotografano il successo, forse in termini addirittura inaspettati, della seconda edizione di “Coloriamo il presente per tracciare il futuro”, premio letterario regionale promosso dal comprensivo Moro di Seregno, la cerimonia di premiazione del quale è stata ospitata mercoledì 5 giugno dall’anfiteatro della sede della primaria Moro.

Concorso: gli interventi di Digitalino, Perelli e Sardo

Un momento delle premiazioni

«Un anno fa -ha spiegato nella sua introduzione il dirigente scolastico Francesco Digitalino-, molti docenti mi hanno espresso il desiderio di fare della lettura il filo conduttore della nostra scuola e così è nato il concorso». Il progetto ha goduto del patrocinio dell’amministrazione comunale. «Siete davvero fortunati -ha commentato l’assessore alla pubblica istruzione Federica Perelli, rivolta agli alunni presenti- ad avere una scuola che offre tante opportunità per imparare, divertirsi e stare insieme in modo inclusivo. La parola è importante per capire chi siamo e dove siamo. È bello esercitarsi ad avere pensieri complessi, utilizzando lo strumento della lingua». Dal canto suo, Annamaria Sardo, coordinatrice del progetto, ha invece evidenziato che «il tema scelto sono stati i sogni e le passioni. L’idea scaturisce dalla consapevolezza che, per costruire il futuro, occorra sognare».

Concorso: l’elenco degli studenti premiati

Un’altra fase delle premiazioni

Per quanto riguarda la sezione prosa, vincitori per le primarie sono risultati Edoardo Collaro e Tommaso Panzeri, con “Il Creasogni”, davanti nell’ordine a Maddalena Poiano, seconda, Matilde Sbaragli e Giada Silvestri, terze in coppia. Tra le secondarie di primo grado, invece, si è imposta Yelyzaveta Barchuk, che con “La passione di un’adolescente diventa realtà” ha piegato la concorrenza di Letizia Motta, seconda, e Lucilla Baseggio, terza. La sezione poesia, al contrario, tra le primarie ha saluto l’affermazione della classe terza A della Moro, con l’elaborato “Tutto è possibile”, che si è lasciata alle spalle Valentina Borgonovo, seconda, ed Alice Galliani, terza. Passando alle secondarie di primo grado, sul gradino più alto del podio è salito Lorenzo Marta, autore di “Sogni e passioni: un mondo di emozioni”, che ha sopravanzato Moaiz Muhammad, suo unico rivale: la preferenza degli studenti, in questo ambito, è andata chiaramente alla prosa.

Concorso: la composizione della giuria

L’esibizione canora iniziale

La giuria, presieduta da Carmela Tandurella per i lavori di prosa e da Myrna Bongini per quelli poetici e composta anche da Rosella Consonni, che ha condotto la mattinata, Mauro Brambilla, Emanuela Citterio, Mariapia Ferrario, Franca Gobbo, Sergio Lambrugo, Francesco Lizio, Antonella Maragno, Ida Savoca e Paolo Viganò, ha infine ufficializzato l’attribuzione di un buon numero di menzioni. La cerimonia è stata aperta e si è conclusa con due esibizioni canore degli alunni delle classi terze e di una seconda della primaria Moro.