Seregno, rubano alimentari in un supermarket: la polizia locale li denuncia

Sono stati entrambi deferiti all’autorità giudiziaria, con l’accusa di furto in concorso e per le violazioni al testo unico dell’immigrazione, i due soggetti ritenuti responsabili di aver sottratto illecitamente merce da un supermarket nelle immediate vicinanze del centro di Seregno. L’intervento della polizia locale si è concretizzato nel tardo pomeriggio di martedì 10 settembre, su segnalazione di un cittadino, che aveva notato la coppia allontanarsi, dopo aver arraffato qualcosa tra i banchi.

Polizia locale: decisive una segnalazione e la videosorveglianza

Le descrizioni fornite dal testimone e le immagini del sistema di videosorveglianza hanno consentito agli agenti di rintracciare i due uomini e di ritrovare, in uno zaino in loro possesso, i beni alimentari sottratti, per un valore di 150 euro, poi restituiti al titolare dell’esercizio.

Polizia locale: identificati un bengalese ed un pakistano, già conosciuti agli uffici

Condotti al comando di via Umberto I, i due venivano identificati come un bengalese di 33 anni ed un pakistano di 31 anni, entrambi senza fissa dimora, privi del permesso di soggiorno e già gravati di precedenti specifici di furto. Il bengalese risultava inoltre già destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, mai ottemperato. Da qui scaturivano le denunce.