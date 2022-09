Seregno: ripartono i corsi biblici dei monaci benedettini

Gli storici corsi biblici, promossi dai monaci benedettini olivetani di Seregno, prendono avvio venerdì 23 settembre con relatore don Franco Manzi, mentre l’apertura ufficiale è in calendario per sabato 1 ottobre, alle 20.45, nella chiesa abbaziale, con relatore monsignor Francesco Braschi, dottore ordinario della Biblioteca Ambrosiana e direttore della classe di Slavistica, oltre che docente universitario che tratterà il tema: Maria “di speranza fontana vivace” nella preghiera di Papa Francesco: maestra di fraternità.

Seregno: tradizione della “foresteria monastica”

Il “Centro culturale” dell’abbazia san Benedetto propone come da tradizione ultra trentennale gli “Incontri biblici” destinati a tutti. Il “Centro culturale” è una ‘foresteria monastica’, un luogo cioè nel quale si pratica uno dei valori più cari e più caratteristici del monachesimo benedettino, vale a dire l’ospitalità.

I corsi biblici seguono lo schema tradizionale: corso base, teologia biblica e approfondimento. Il corso di “teologia biblica” dal titolo “Ho faticato più di tutti loro: non io, ma la grazia di Dio che è con me”, prenderà il via il 23 settembre e si concluderà il 16 dicembre, ha come relatore don Franco Manzi, ed è valido come primo corso di aggiornamento per i docenti di religione che per ricevere l’attestato hanno l’obbligo della frequenza.

Il corso “base”, inizierà il 14 ottobre per terminare il 25 novembre, sarà all’insegna di “Maria, figlia di Sion e nuova Eva” con don Giuseppe Grampa che sostituisce per motivi di salute don Scattolin. L’approfondimento suddiviso in cinque parti, inizierà il 30 settembre con monsignor Sergio Ubbiali su “Il male, l’ingiustizia, il dolore le promesse di Dio e il grido degli uomini”, continuerà il 2 dicembre con Claudia Milani su “ preghiera e resurrezione di Gesù secondo le fonti ebraiche”; dal 27 gennaio subentrerà Massimo Bonelli su “il vangelo di Marco: l’arte narrativa del primo evangelista scrittore”, mentre dal 24 febbraio tornerà monsignor Sergio Ubbiali con la seconda parte de “il male, l’ingiustizia, il dolore le promesse di Dio e il grido degli uomini”.

A concludere dal 17 marzo con “Maria nella musica” sarà il maestro Irlando Danieli. Inoltre proseguirà il “corso di iconografia”.

Seregno: come iscriversi ai corsi biblici

I corsi si svolgeranno tutti in presenza. Per le iscrizioni, che sono già aperte: 331 1209285, 0362 268.911, corsibibliciabbazia@gmail.com, o rivolgersi in portineria del monastero di via Stefano.