Seregno, riapre il Mondadori Store: alleanza con scuole e Comune, il maestro Massari per l’inaugurazione

Un weekend di festa per i libri a Seregno con ospiti speciali. È atteso anche il pastry-chef Iginio Massari in piazza Vittorio Veneto per la riapertura del Mondadori Store. Il firmacopie con il maestro dei dolci, severo giudice televisivo nel reality Bake Off che si gira ad Arcore, è in programma domenica, ma la festa in libreria inizia sabato 2 novembre con la riapertura.

Seregno, riapre il Mondadori Store: le sezioni per i lettori più giovani

Nato nel 2006, il Bookstore torna a essere uno dei luoghi di riferimento socio-culturali per tutto il territorio. Nell’opera di rinnovamento un occhio di riguardo è stato dedicato ai giovani con il format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati, e il reparto Just Comics con manga e fumetti. Ad ampliare l’offerta della libreria sono presenti anche aree dedicate ai #BookTok per le nuove generazioni di lettori, oltre a quelle riservate a cartoleria, giocattoli e gift card.

Seregno, riapre il Mondadori Store: l’evento di domenica 3 novembre

Domenica 3 novembre l’inaugurazione alle 11: taglio del nastro con l’assessora alla Cultura, Federica Perelli, e con l’ospite d’eccezione Massari per il firmacopie del suo ultimo libro “Giorni mesi anni di una vita intensa” edito da Baldini&Castoldi.

«Sono passati 18 anni da quando, nel 2006, ho realizzato il sogno di diventare libraia aprendo la prima libreria sul territorio insieme a un partner strategico e fondamentale come Mondadori Store – ha spiegato Miriam Vazzola – Fin dall’inizio, il punto vendita si è sempre distinto per l’ampia selezione di libri, l’accoglienza e la dedizione del team nel creare uno spazio culturale accessibile a tutti, dai lettori più esperti a chi muove i primi passi nella lettura. Quest’anno segna una nuova fase per il Mondadori Bookstore di Seregno: una ristrutturazione volta a modernizzare gli spazi e arricchire l’offerta per migliorare l’esperienza dei visitatori, rendendo la libreria ancora più funzionale e accogliente. Questo restyling rappresenta la volontà, mia e di mia figlia Carolina, di proseguire insieme un percorso che guarda al futuro, preservando l’anima della libreria come luogo di ispirazione e passione per la lettura, oggi e negli anni a venire soprattutto per le prossime generazioni».

Seregno, riapre il Mondadori Store: collaborazione con le scuole e L’Auditorium

Lo store promuove anche iniziative con le diverse realtà del territorio, puntando soprattutto alla collaborazione con le scuole attraverso incontri ed eventi formativi: il progetto “Alunni in Libreria” ne è una dimostrazione; la collaborazione con il Comune di Seregno porta invece negli spazi de L’Auditorium incontri con autrici, autori e personaggi del mondo dell’intrattenimento.