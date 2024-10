Seregno, l’imprenditore Luca Vajani ospite di Rai 3: interverrà ad una puntata di “Eccellenze Italiane”

La trasmissione della Rai “Eccellenze Italiane” toccherà anche la Brianza, grazie all’interessante storia imprenditoriale di Luca Vajani, fondatore della software house Aries Tech, con sede a Seregno.

Rai 3: Vajani racconterà la nascita e lo sviluppo di Aries Tech

Il programma di Rai Approfondimento, condotto dalla giornalista Simona Arrigoni, racconta le più belle case history del Made in Italy, diventate imprese di successo, proprio come quella di Luca Vajani. Il ceo di Aries Tech, infatti, grazie alla sua capacità, creatività e lungimiranza è riuscito a trasformare la sua grande passione per l’innovazione tecnologica in un’azienda leader di settore, tra le prime, inoltre, a sviluppare sofisticati sistemi di intelligenza artificiale.

Rai 3: la puntata andrà in onda lunedì 28 ottobre

La puntata andrà in onda lunedì 28 ottobre alle 15.25 su Rai 3.