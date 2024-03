Seregno, l’associazione Cani e Mici per Amici lancia un appello per l’adozione di due gatti

Adozione del cuore cercasi. I mici speciali Momo e Artù cercano una famiglia che possa prendersi cura di loro. A lanciare l’appello è l’associazione Cani e Mici per Amici che si occupa delle colonie feline, dei randagi e dei gatti bisognosi di cure del territorio cercando per loro adozioni sicure. La loro storia nasce a Seregno per Momo e a Carate per Artù, quando ancora erano mici di colonia, ignari del fatto che da lì a poco il loro habitat sarebbe stato distrutto.

Cani e Mici per Amici: Momo e Artù cercano una casa

Il gatto Momo

«Momo non poteva più stare in colonia perché l’area è diventata oggetto di una demolizione e ricostruzione molto invasiva, mentre per Artù l’orto dove viveva non è più stato accessibile», ha spiegato la presidente dell’associazione Alessia Resnati. «Purtroppo, dopo tanti mesi di stallo, nessuno ha chiamato per loro e lo stallo è terminato. Dopo aver fatto fare un check up veterinario per entrambi, Artù è risultato essere leggermente Fiv positivo e lo stesso anche Momo. Per chi non conosce questa patologia, la Fiv, potrebbe pensare che siano mici “malati e sofferenti”, ma non è così. Innanzitutto, un gatto affetto da Fiv non può in alcun modo trasmetterla agli esseri umani e può vivere una vita lunga e dignitosa, avendone solo maggior cura e attenzione».

Cani e Mici per Amici: le indicazioni per le persone interessate

Il gatto Artù

«Speriamo che l’adozione non sia pregiudicata per questo motivo. Sono due mici ancora giovani, castrati e microchippati e hanno un carattere davvero speciale. Momo è un micio rosso tutto pepe, mentre Artù è un micio dalle bellissime sfumature tigrate. Sono di una dolcezza disarmante, si affezionano alle persone e adorano la vita casalinga, amano trascorrere ore sul divano godendosi le coccole. Dobbiamo trovare con urgenza una famiglia che li adotti, per questo speriamo che il nostro appello arrivi a chi vorrà spalancare la porta del proprio cuore a loro. Si trovano in provincia di Monza e per qualsiasi informazione è possibile contattare la nostra associazione alla mail caniemiciperamici@gmail.com o al 339/ 8616769», ha concluso.