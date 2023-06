Seregno, la polizia locale denuncia un uomo per guida in stato di ebbrezza

Il corpo della polizia locale di Seregno ha denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, con la misura aggiuntiva del sequestro amministrativo del veicolo, un giussanese classe 1972, che sabato 10 giugno, alle 2.30 circa, è stato intercettato dagli agenti in servizio, mentre procedeva zigzagando. L’uomo ha quindi percorso in contromano per un centinaio di metri la via Wagner, sfrecciando ad un incrocio nonostante il rosso semaforico, prima di essere raggiunto e bloccato. Subito il pretest per l’accertamento alcolemico ha fornito un risultato positivo, con l’interessato che poi si è incredibilmente addormentato durante la richiesta dei documenti. La prova alcolometrica ha quindi indicato valori altissimi, pari a 3 grammi per litro di sangue, sei volte oltre il tasso previsto.

Polizia locale: l’uomo ha anche ballato in comando

Il giussanese è stato successivamente trasferito al comando di via Umberto I, dove ha cominciato a ballare da solo nei corridoi. Con pazienza, il personale ha aspettato che gli effetti della sbornia passassero e che la situazione tornasse alla calma. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire che l’automobilista si era visto restituire da poco la patente di guida, che gli era stata ritirata due anni fa, quando era stato sorpreso con un tasso alcolemico addirittura superiore a quello del nuovo test, e che già la notte precedente aveva causato un sinistro.

Polizia locale: accertato un altro caso di coma etilico

La sera prima, la stessa polizia locale di Seregno aveva accertato valori da coma etilico anche nei confronti del conducente di uno scooter, caduto non a caso al suolo. Anche per lui, è scattata la denuncia in stato di libertà.