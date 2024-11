Seregno, incidente in via Milano: un giovane centauro finisce in ospedale

Dopo il sinistro costato la vita lunedì 4 novembre in via Galilei a Filomena Mandarino, un altro incidente potenzialmente pericoloso si è verificato martedì 5 novembre a Seregno. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 8, quando in via Milano, all’intersezione con la via Toselli, si sono scontrati uno scooter di marca Honda ed una vettura Audi A1.

Incidente: il codice rosso dell’intervento sanitario derubricato a verde

Il mezzo a due ruote incidentato

La preoccupazione iniziale ha riguardato, come sempre in casi simili, le condizioni del giovane centauro, un ragazzo di 17 anni. Per questo motivo, sul posto sono state inviate in codice rosso un’ambulanza di Seregno soccorso ed un’automedica. Il lavoro del personale sanitario ha però permesso di verificare che l’interessato aveva riportato conseguenze meno gravi del previsto, tanto che il codice dell’intervento è poi stato derubricato a verde. Il diciassettenne è stato comunque trasportato all’ospedale di Desio, mentre la conducente dell’Audi A1 è uscita illesa. Il compito di ricostruire la dinamica è affidato alla polizia locale.