Seregno, incidente in via Cristoforo Colombo: motociclista in codice rosso a Niguarda

Grave incidente stradale domenica 2 giugno a Seregno. Alle 13.10 circa, in via Cristoforo Colombo, arteria molto trafficata ai margini del centro storico, sono entrati in collisione un’autovettura ed un motociclo, che secondo le prime informazioni procedevano in direzioni di marcia opposte. L’allarme ha condotto sul posto un’ambulanza dell’Avis di Meda ed un’automedica, oltre al personale della polizia locale, per i rilievi di prassi in situazioni come questa.

Polizia locale: i soccorsi hanno richiesto la chiusura del tratto

La peggio l’ha avuta l’uomo di 41 anni che era in sella al motociclo, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. I soccorsi e le operazioni di approfondimento della dinamica del sinistro hanno richiesto la temporanea chiusura del tratto al traffico veicolare, che è poi ripreso con regolarità soltanto in un secondo momento.