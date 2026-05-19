Seregno, incendio nella taverna della villetta: vigili del fuoco al lavoro con quattro mezzi

Vigili del fuoco a Seregno, lunedì 18 maggio, nel pomeriggio, per domare un incendio che ha interessato la taverna di una abitazione. Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute con quattro, mezzi dalla sede centrale di Monza e dai distaccamenti di Seregno e Lissone. Il rogo, scoppiato per cause in via di accertamento, ha coinvolto il seminterrato di una villetta indipendente di due piani.

Seregno, incendio nella taverna: cause in via di accertamento

Le squadre hanno rapidamente estinto le fiamme evitando il coinvolgimento di altre strutture. Presenti anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. Sempre dal Comando fanno sapere che non risultano feriti.