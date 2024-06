Seregno, il rinato Vespa Club propone nella “Sport Week” il suo primo “Vespagiro”

Uno degli appuntamenti più attesi tra quelli che il programma della “Seregno Sport Week” propone è il primo raduno del ricostituito Vespa Club Seregno, previsto a Seregno domenica 16 giugno. «Per festeggiare la rinascita del Vespa Club Seregno -spiega il vicepresidente Rino Drogo-, che era già molto attivo negli anni sessanta, il sodalizio, che è presieduto da Marco Fumagalli, ha organizzato il primo “Vespagiro”». La figura di Fumagalli, quando si parla di Vespe a Seregno, è senza dubbio centrale, essendo l’imprenditore titolare di una collezione che costituisce un vero e proprio santuario del settore, spesso e volentieri per questo meta di visite da parte degli appassionati.

Vespa Club Seregno: l’articolazione del primo raduno

Una vetrina addobbata in omaggio al mito della Vespa

I vespisti domenica 16 giugno si ritroveranno alle 9 sul piazzale olimpico Boffi, di fronte allo stadio Ferruccio, da dove muoveranno alle 10.15. La carovana sarà composta da oltre duecento Vespe e si muoverà in gruppi scaglionati, con quaranta o cinquanta Vespe l’uno, per raggiungere il centro di Seregno, entrando da piazza Roma, piazza Risorgimento e via Trabattoni, e per attestarsi alla fine in piazza Italia, via Umberto I e piazza Concordia, dove alle 12.15 è programmata la benedizione dello stendardo del Vespa Club Seregno.

Vespa Club Seregno: l’omaggio alla Vespa delle attività commerciali

Il modello esposto da uno dei negozi del centro

Il mito della Vespa, comunque, si è già ritagliato uno spazio in città negli ultimi giorni. «Numerosi negozi del centro -conferma ancora Drogo– sono stati allestiti con una serie di meravigliose foto d’epoca in bianco e nero, alcune delle quali fornite gentilmente dall’archivio Corno, nonché con una serie di Vespe d’epoca ed oggetti provenienti dalla collezione di Marco Fumagalli, cui si sono aggiunte anche Vespe di proprietà di negozianti, entusiasti di festeggiare il Vespa Club Seregno». A corollario, a palazzo Landriani Caponaghi è esposta inoltre una Vespa 125 V31 del 1952, modello che è stato protagonista del film “Vacanze Romane” con Audrey Hepburn e Gregory Peck.