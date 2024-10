Seregno, il parcheggio interrato di via Stefano da Seregno è ancora chiuso: per l’apertura, servirà pazienza

Il parcheggio interrato di via Stefano da Seregno, realizzato dal privato nel contesto di un intervento residenziale e destinato ad uso pubblico, con venticinque posti disponibili, è stato preso in carico dagli uffici comunali di Seregno in marzo, ma perché venga aperto occorrerà aspettare ancora un po’. Lo ha spiegato nella seduta di lunedì 30 settembre del consiglio comunale l’assessore a Viabilità e parcheggi Giuseppe Borgonovo, rispondendo ad un’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia Samuele Pallavicini, che ha lamentato tra l’altro come troppi impianti destinati posteggi in città siano chiusi.

Parcheggi: le argomentazioni in consiglio comunale di Borgonovo e Rossi

«Prima di indicare una data certa -ha sottolineato Borgonovo-, ci sono da sistemare tanti aspetti. L’impianto elettrico va collegato all’impianto di sollevamento delle acque ed a quello dell’ascensore, ad esempio». A Pallavicini ha replicato anche il sindaco Alberto Rossi, evidenziando come «gli unici parcheggi chiusi siano questo e quello di via Mazzini. Abbiamo invece riaperto quello di via De Gasperi: non è vero che da parte nostra non ci sia sufficiente attenzione».

Parcheggi: l’invito all’attenzione di Pallavicini

Di suo, il capogruppo di Fratelli d’Italia Samuele Pallavicini ha chiosato che «da marzo sono passati sei mesi. Mi auguro che ci sia un’accelerata. Abbiamo parcheggi come quello della biblioteca che non è sicuro e quello di piazza donatori del sangue che non gode di grande fama. Serve davvero più attenzione».