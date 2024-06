Seregno, Gelsia avvia nei mercati della Brianza il “Gelsia Summer Tour”

Entra nel vivo lunedì 24 giugno l’attività del “Gelsia Summer Tour”, iniziativa promossa da Gelsia, realtà del gruppo Aeb-A2A, con sede a Seregno, in coincidenza con la fine del mercato di maggior tutela dell’energia elettrica. In questa fase, due unità mobili saranno presenti nei mercati settimanali della Brianza, per offrire ai cittadini materiale informativo e gadget ed indirizzarli, in caso di necessità, ai Gelsia Point più vicini, per un confronto ed un supporto con i consulenti energetici.

“Gelsia Summer Tour”: le tappe dell’iniziativa

Il “Gelsia Summer Tour” si concentrerà in particolare nei territori dove nei mesi scorsi la società ha avviato quattro nuovi point, che hanno portato a quattordici gli sportelli aperti in Brianza. Queste sono le tappe previste: lunedì 24 giugno, Carate Brianza; martedì 25 giugno, Paderno Dugnano; mercoledì 26 giugno, Besana in Brianza; giovedì 27 giugno, Briosco; venerdì 28 giugno, Vimercate; sabato 29 giugno, Lentate sul Seveso; lunedì 1 luglio, Carate Brianza; martedì 2 luglio, Paderno Dugnano; mercoledì 3 luglio, Besana in Brianza; giovedì 4 luglio, Varedo; venerdì 5 luglio, Vimercate; sabato 6 luglio, Canegrate.