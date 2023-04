Proseguono impuniti, almeno finora, i raid notturni dei ladri che si accaniscono sulle vetture di grossa cilindrata a Seregno. Le auto vengono spogliate di tutta la fanaleria, rotti vetri e in alcuni casi private anche del cruscotto, oltre ai notevoli danni apportati alla carrozzeria e agli specchietti retrovisori. Dopo il raid notturno di martedì 18 aprile avvenuto al primo piano del parcheggio interrato di piazza Risorgimento, in cui tre Audi di diversa cilindrata erano state private di tutti i fanali e lasciate coi vetri dei finestrini a pezzi e parti di carrozzeria rovinate, le scorribande notturne sono continuate. Stavolta non più nei parcheggi interrati, ma en plein air. Nella centrale via Lamarmora un’Audi bianca parcheggiata con altra auto di diversa marca è stata privata di tutti i fanali.

Seregno, ennesimo episodio di auto cannibalizzate in pieno centro: presentate le denunce ai Carabinieri

E’ la terza volta che il seregnese proprietario dell’Audi, nel volgere di otto mesi, subisce lo stesso furto con notevole dispendio economico e fermo del mezzo a lungo. Contemporaneamente al limite del quartiere Santa Valeria, all’inizio di via Carlini, una Mercedes nera grigia veniva resa a rottame e privata di tutte le componenti nella parte anteriore e di altri accessori. Tutti i furti sono stati denunciati alla locale compagnia dei Carabinieri di piazza Prealpi. Il mercato nero dei pezzi di ricambio e degli accessori delle auto in questo periodo è molto fiorente e diffuso, soprattutto per quei ricambi la cui attesa sul mercato ufficiale è molto lunga, mentre al mercato “sporco” si trovano a prezzi ridotti rispetto agli originali. Questi continui e frequenti vandalismi a danno delle autovetture in Seregno stanno preoccupando non poco i proprietari che si sentono indifesi su tutto. Alcuni di loro hanno detto: “ con l’arrivo dei giostrai in occasione della festa di Santa Valeria, sarà un caso, ma a Seregno si verificano più episodi di furti sia in appartamenti che a danno delle auto come in questi ultimi giorni”.