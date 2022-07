Seregno e la Paulownia, il progetto per contrastare l’emergenza climatica

Sopralluogo al parco Karol Wojtyla di via Stoppani a Seregno, nei giorni scorsi, da parte dei componenti della locale associazione “Oro Verde Zero Cento” con alla testa la vice presidente Carmela Acampora, alla presenza dell’assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Borgonovo, per verificare la situazione delle sei piante di Paulownia, messe a dimora il 26 marzo, ma ancor più per rispondere ai tanti interrogativi dei frequentatori del parco che chiedevano notizie su quel tipo di essenza arborea.

Seregno e la Paulownia: l’associazione “Oro Verde Zero Cento”

“Piantiamo alberi nei parchi pubblici, non ci fermiamo alla sola piantumazione ma lavoriamo sulla creazione di un legame. Ora pero desideriamo fare qualcosa di più incisivo, efficace e risolutivo, per contrastare questa crisi climatica ambientale, il nostro obiettivo è creare, piantare tanti alberi di paulownia, coinvolgendo cittadini ed altre realtà del territorio – ha spiegato Carmela Acampora – La nostra missione è di creare contatti tra uomini e natura. Contatto fondamentale per creare emozioni, emozioni che creano ricordi, ricordi che creano legami, legami che creano sentimenti d’amore di appartenenza di inclusione, inclusione e amore fondamentali per ristabilire la mentalità culturale di salvaguardia e tutela sia ambientale che sociale. Abbiamo un obiettivo prezioso ed ambizioso perché andare ad agire su un cambiamento di mentalità per contrastare la crisi climatica ambientale è una roba seria. Abbiamo raggruppato il trio anziani, bimbi e ambiente, tre entità da difendere e tutelare, ricreando il connubio nonni-nipoti a livello sociale”.

Seregno e la Paulownia: che pianta è

La Paulownia è la specie migliore per raggiungere l’obiettivo in tempi brevi: assorbe CO2 fino a dieci volte di più rispetto agli altri alberi, cresce notevolmente in fretta, in genere arriva a misurare nel primo anno di vita fino a 5 metri di altezza e la sua capacità di assorbire carbonio consente, nella piena maturità, di stoccare oltre due tonnellate di CO2. Soprattutto in questo particolare periodo storico dove gli elevati quantitativi di anidride carbonica stanno mettendo in crisi gli equilibri terresti, “questo albero può davvero salvare il mondo”, dicono.

Ha anche grandi fiori che aiutano le api, specie a rischio estinzione, e produce un legno con caratteristiche che lo rendono un ottimo coibentante naturale per le abitazioni ed è un materiale rinnovabile 100 % ecosostenibile che può sostituire la plastica.

Seregno e la Paulownia: 3mila metri quadri da trasformare in via Collodi

L’associazione “Oro Verde Zero Cento” ha ottenuto dall’amministrazione comunale una dotazione di 3mila mq, in via Collodi, a sud di Seregno, nelle vicinanza dello stadio Ferruccio, una zona piena di rovi da riqualificare, in cui far sorgere un apiario. Nelle intenzioni dell’associazione è di iniziare con l’apiario il prossimo settembre e creare anche un orto botanico che potrebbe servire da didattica anche per gli scolari dell’attigua scuola media Mercalli.