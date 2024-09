Seregno, due visite guidate alle cappelle in fase di restauro della basilica San Giuseppe

La parrocchia San Giuseppe di Seregno, con la collaborazione della biblioteca capitolare “Paolo Angelo Ballerini” e dei circoli culturali San Giuseppe e Seregn de la memoria, organizza per sabato 14 settembre e domenica 15 settembre, in entrambi i casi con inizio alle 15, visite guidate alla scoperta dei restauri delle cappelle della basilica San Giuseppe, con possibilità facoltativa di salita sui ponteggi, che richiederà la compilazione di una liberatoria e l’utilizzo di scarpe a suola continua.

Basilica San Giuseppe: ritrovati affreschi coperti dai restauri precedenti

Uno degli affreschi recuperati

«Le visite metteranno in risalto i ritrovamenti degli affreschi -spiega Carlo Mariani, architetto, che sta seguendo in prima persona i lavori-, celati da decenni sotto uno strato di pittura e presenti nella cappella del Santo Crocifisso e nella cappella della Beata Vergine Immacolata. Anche nel primo lotto avevamo cercato gli affreschi ma in quel caso, durante i restauri degli anni sessanta, erano stati rimossi gli intonaci e, di conseguenza, gli affreschi stessi erano andati perduti. Nelle cappelle, invece, se ne sono salvati alcuni. Il detto dice che chi cerca trova. Io invece dico che si trova ciò che si cerca. Se si sa cosa cercare, si trova qualcosa, altrimenti non si vede o si trova nulla». Le iscrizioni si ricevono in sagrestia. I partecipanti potranno contribuire con un’offerta.