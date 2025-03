Polizia locale di Seregno al lavoro nel pomeriggio di sabato 8 marzo alla stazione ferroviaria di piazza 25 aprile. Alcune segnalazioni hanno evidenziato infatti la presenza sul posto da diverse ore di una donna, che poi è risultata essere nata nel 1941 e residente in città, in apparente stato confusionale, con indosso un pigiama ed intenzionata a salire su un treno per Napoli, così da sfuggire ad un pericolo, in realtà inesistente.

Polizia locale: una situazione già nota ai servizi sociali comunali

I successivi accertamenti, necessari perché l’anziana era priva di documenti, hanno permesso di appurare che la donna vive da sola, senza contatti con i familiari, e che è in cura in una struttura pubblica per una patologia. La circostanza dell’isolamento è stata confermata da un vicino di casa. Inoltre, l’ottantaquattrenne è seguita dai servizi sociali comunali ed ha una tutrice.

Polizia locale: l’anziana è stata riaccompagnata a casa

Gli agenti hanno quindi riaccompagnato l’interessata alla sua abitazione, dopo i controlli di prassi eseguiti dal personale del 118, assicurandosi che non vi fossero rischi per la sua incolumità e rimanendo con lei fino a quando non ha preso coscienza dell’assenza di pericoli. È stata infine inviata una segnalazione alla struttura sanitaria di riferimento, per ulteriori verifiche sulla sua condizione.