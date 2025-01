Seregno: cede dell’hashish davanti ai carabinieri, arresti domiciliari per un 19enne

Un 19enne è stato arrestato dai carabinieri a Seregno venerdì 17 gennaio, in mattinata, in quanto colto in flagranza a cedere droga, 6 grammi di hashish, a una cliente, segnalata alla prefettura come assuntrice di sostanza stupefacente. Lo scambio al quale hanno assistito i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia è avvenuto in via Vivaldi. Il giovane pusher, residente in città, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a fermo con le accuse di cessione e detenzione ai fini di spaccio.

Seregno: spaccia hashish e ne ha anche a casa, 19enne arrestato

E’ stato tra l’altro trovato in possesso di altri 4 grammi della medesima sostanza, suddivisi in due dosi custodite nelle tasche del giubbotto. Altro stupefacente è stato scovato durante una perquisizione nella sua abitazione: 5 grammi circa di hashish e un bilancino di precisione.

Seregno, il 19enne è stato anche denunciato: a casa ha documenti rubati

Nel corso dell’operazione il 19enne è stato anche denunciato in stato di libertà per ricettazione in quanto trovato in possesso di documenti d’identità appartenenti a una 62enne residente a Giussano che ne aveva denunciato il furto il 3 dicembre 2024. L’intera sostanza stupefacente, il materiale per il confezionamento e i documenti rinvenuti sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sottoposto a rito direttissimo è stata applicata nei confronti del 19enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.