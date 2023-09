Seregno, al via i lavori di BrianzAcque per l’ammodernamento dell’acquedotto

«I fondi del Pnrr sono una spinta formidabile per accelerare il nostro grande progetto di svecchiamento e di smartizzazione degli acquedotti della Brianza, portandoli a standard sempre più elevati». Enrico Boerci, presidente ed amministratore delegato di BrianzAcque, inquadra con queste parole il maxiintervento che l’utility brianzola dell’idrico avvierà a Seregno lunedì 25 settembre, nel contesto di una più ampia pianificazione, che gode di un cofinanziamento di 50 milioni di euro messo a disposizione dal piano nazionale di ripresa e resilienza.

BrianzAcque: cinque le vie interessate dal cantiere

La zona interessata si trova a nord del territorio locale. Nella fase iniziale, le arterie coinvolte saranno le vie Adua, Atene, per Mariano, Orcelletto e Cellini, oltre ad una serie di aree private. L’operazione, strutturale, ha la finalità di garantire la sostituzione delle tubature dell’acquedotto, per un totale di 643 metri. Grazie a questa attività, BrianzAcque ha stimato il recupero di una perdita idrica di 28,12 metri cubi al giorno, pari a 10mila 263 metri cubi all’anno. La tecnica utilizzata sarà lo scavo a cielo aperto, con la particolarità della presenza a sorvegliare di archeologi, in risposta a quanto disposto dalla soprintendenza, relativamente alla possibilità di un rinvenimento di reperti archeologici. «È importante e preziosa questa riqualificazione -spiega il sindaco Alberto Rossi-, che BrianzAcque sta per attuare su infrastrutture che, non essendo immediatamente visibili, tendono ad essere un po’ trascurate. Ringrazio per la prontezza e la professionalità con cui la nostra azienda che gestisce il servizio idrico integrato ha tradotto l’opportunità del Pnrr in un valore aggiunto per il territorio».

BrianzAcque: in corso la sostituzione dei contatori tradizionali

Per contenere i disagi, l’amministrazione comunale e BrianzAcque si stanno muovendo in sinergia. Le strade coinvolte saranno chiuse a tratti al traffico veicolare, con la possibilità di accesso sia per i veicoli sia per i pedoni che sarà comunque garantita ai residenti, che riceveranno le informazioni del caso con un adeguato preavviso. In via per Mariano, la circolazione sarà invece assicurata da un senso unico alternato, regolato da semaforo o da movieri. Man mano che saranno ultimati i singoli interventi, gli operai provvederanno al riallaccio delle utenze. Il cronoprogramma indica in sei mesi i tempi per la conclusione delle opere nel comparto. La spesa per questo step è di 782mila 470 euro. Il progetto di riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti contempla poi che, nel 2024, a finire sotto i ferri siano le vie Bologna e Locatelli. In parallelo, la sostituzione dei contatori tradizionali con smarts meters telecontrollati da remoto ha già interessato in città quasi 3mila contatori, sul totale dei circa 10mila operanti.