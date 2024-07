Seregno, Aeb realizzerà un impianto fotovoltaico a Faenza: potrà soddisfare 3.500 famiglie

Aeb, società seregnese che rientra nel più ampio perimetro di A2A, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100 per cento della titolarità di un impianto fotovoltaico a Faenza, nel ravvenate, detenuto da 2B Srl, società che aveva ottenuto l’autorizzazione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto. Una volta che la sua realizzazione sarà completata, nel secondo semestre del 2025, l’infrastruttura avrà una capacità installata di 7,6 megawatt e produrrà oltre 11 gigawatt all’ora annui, in grado di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di più di 3mila 500 famiglie e di evitare l’emissione in atmosfera di circa 1.880 tonnellate di anidride carbonica all’anno.

Massimiliano Riva

«La realizzazione della nuova infrastruttura -spiega Massimiliano Riva, presidente di Aeb– consentirà di mettere a disposizione energia green, contribuendo al percorso di decarbonizzazione della nostra azienda e della nostra nazione. In questo contesto, la collaborazione industriale con A2A ci permette di generare nuovo valore, mettendo in campo un fondamentale know-how, per contribuire allo sviluppo sostenibile e per fare di Aeb un player nazionale nelle rinnovabili».

Aeb: la novità rientra nel piano industriale 2024-2035

L’acquisizione rientra nel quadro del piano industriale di Aeb, valido per il periodo tra il 2024 ed il 2035, che prevede investimenti per contribuire alla transizione energetica dell’intero paese.