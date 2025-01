Senago, ospite illustre per San Sebastiano: arriva l’assessore regionale Romano La Russa

Dal convegno in Regione sulla emergenza violenze contro gli operatori sanitari, al San Sebastiano di Senago. L’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, protagonista venerdì 17 gennaio del convegno organizzato da Ugl Salute e moderato da Nicola Porro, sabato 18 gennaio ha tributato il degno riconoscimento alla Polizia Locale di Senago, scegliendo proprio la città amministrata dal sindaco Beretta per celebrare la ricorrenza dedicata al corpo.

Polizia locale: Villa Sioli ha accolto gli interventi istituzionali

Ritrovo in Villa Sioli per gli interventi istituzionali e per la esposizione di un bilancio dell’attività di un anno, per gli uomini agli ordini del comandante Fabio Tagliabue. Presenti la prima cittadina, l’assessore Francesco Quattrociocchi, la vicesindaco Tania Salamone e numerosi consiglieri comunali e cittadini, che dopo la conferenza hanno assistito alla Messa nella chiesa dei Santi Martino e Bernardo, per poi dedicarsi al tradizionale pranzo di San Sebastiano, che è una consuetudine per Senago, presso un ristorante della città. Presente anche il consigliere regionale Riccardo Pase.