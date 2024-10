Scuola: torna Campus di orientamento a Monza, la novità del mediatore linguistico

Orientarsi nella scelta delle scuole superiori e dei centri di formazione professionale non è semplice per questo è stato pensato Campus di orientamento.

Il tradizionale appuntamento, promosso dall’amministrazione di Monza in collaborazione con la cooperativa Spazio Giovani e l’istituto Olivetti, rivolto a genitori e studenti dell’ultimo anno delle medie, è per sabato 19 ottobre, dalle 9 alle 17, alla scuola Confalonieri di via San Martino.

Scuola: torna Campus di orientamento a Monza, presenti sedici superiori statali e paritarie

Saranno presenti le 16 scuole superiori statali e paritarie insieme agli 8 centri di formazione professionale. Dai licei ai tecnici sino ai professionali il ventaglio è ampio e, da settembre, si arricchirà con il liceo coreutico dello Zucchi, un nuovo percorso che tra le materie ha anche danza classica e moderna.

«Con quest’indirizzo completiamo il nostro percorso liceale – spiega Rosalia Natalizi Baldi, dirigente – Il classico avrà anche una nuova curvatura di potenziamento artistico, con l’aggiunta di un’ora a settimana di storia dell’arte, un potenziamento per arrivare a scoprire il design e il restauro, così come l’aggiunta di storia della musica e teatro».

Scuola: torna Campus di orientamento a Monza, ci saranno anche mediatori linguistici

Novità allo Zucchi ma novità anche a Campus. Per le famiglie di origine straniera saranno a disposizione dei mediatori linguistici (lingua araba, spagnola e bangla) e ci saranno gli operatori dei centri di animazione socio educativa che aiutano nello studio la fascia tra gli 11 e i 16 anni. Tutte le informazioni sugli open day al link comune.monza.it.